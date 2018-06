KURIER-Leser erinnern sich an ihr 1968

KURIER-Leserin Signe Anita Fuchs erinnert sich: „Meine erste Bekanntschaft mit den neuen Impulsen dieser Zeit machte ich bereits 1965, als ich als Einundzwanzigjährige Geschichte- und Geografie-Studentin zur Verbesserung meiner Englischkenntnisse den Sommer in London, Südengland und Cornwall verbrachte. Von den unkonventionellen Denkweisen der dortigen Jugend tief beeindruckt, versuchte ich, zurück in Wien, den Kontakt zu ähnlichen Gesellschaftsschichten zu finden, was mir im Café Hawelka und im Café Sport gelang.

Wir wollten nicht nur die Gesellschaft verändern, sondern auch hinaus in die Welt, um andere Länder und Kulturen kennenzulernen. Also begab ich mich trotz der Bedenken meiner Eltern mit meinem damaligen Freund auf Reisen – rund ums Mittelmeer, über Frankreich, Spanien nach Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Libanon, Syrien, Türkei, Griechenland und über Jugoslawien wieder zurück. 1967 ging es über den Balkan und die Türkei in den Iran, nach Afghanistan, Pakistan, Indien bis nach Nepal und zurück über Belutschistan, Süd-Iran, Kuwait, Irak, Türkei, Griechenland und Jugoslawien. Diese Reise öffneten uns die Augen für die Schönheit der Welt, aber auch für die Armut und die Bedingungen, in denen andere Völker leben mussten.

Im Jahr 1968 zog ich mich dann zurück, um meine Dissertation zu verfassen. Nach meinem Studienabschluss arbeitete ich am Institut für Ost-und Südosteuropa. Alle die Erlebnisse und Eindrücke aus jener Zeit veranlassten mich aber, meinen ursprünglichen inneren Wunsch zu verwirklichen und Malerin zu werden, und ab 1971 studierte ich Malerei in der Meisterklasse Wolfgang Hutter auf der Akademie für Angewandte Kunst.“