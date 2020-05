KURIER-Familycoach: Barbie oder Auto?

Für diese Annahmen hat KURIER Familycoach Martina Leibovici-Mühlberger eine Erklärung: "Früher gab es eine noch stärkere Unterscheidung der Rollenverteilung, da man davon ausging, dass Frauen körperlich schwächer sind als Männer." Diese Rollenmuster wurden durch die Verbreitung der Emanzipation aufgebrochen, jedoch nicht in gleichen Maßen. "Generell glaube ich, dass die Grenzen bei Mädchen offener sind als bei Burschen", meint der Familycoach. "Für Mädchen gibt es immerhin Informationstage in männerlastigen Bereichen wie Technik. Pädagogische und soziale Tage für Burschen findet man allerdings kaum bis nie."

Solche Rollenbilder werden dadurch bestärkt, wie sich Eltern verhalten und was sie ihren Kindern kaufen, geschlechtsspezifisches Spielzeug etwa. Leibovici-Mühlberger: "Gebe ich meinem Sohn das Gefühl, nur wenn er immer und überall hart im Nehmen ist, wird später etwas aus ihm, entsteht natürlich der Eindruck, dass nur dieses Verhalten mit Männlichkeit in Verbindung gebracht werden kann." In diesem Bereich der Erziehung spielt die Vorbildwirkung der Eltern eine besonders wichtige Rolle. "Ich kann Eltern nur raten, es mit der geschlechtsspezifischen Erziehung nicht zu übertreiben." Zuerst sollte reflektiert werden, was "Mann sein" und "Frau sein" für einen Elternteil persönlich bedeuten.