Krieg der bunten Vögel

Am Donnerstag ist mit „ Angry Birds Star Wars“ eine neue Version des Vogelspiels gestartet. Die Entwicklerfirma Rovio hat große Erwartungen. „Die Reaktionen waren schon im Vorfeld überwältigend“, sagt Peter Vesterbacka, Marketingchef bei Rovio, zum KURIER. Schon im Laufe des Donnerstags kletterte die neue Version an die Spitze der Download-Charts. Die Partnerschaft mit Lucas Film, dem Filmstudio hinter Star Wars, sei eine logische Konsequenz für Rovio gewesen. Mit „ Angry Birds Space“ gab es zuvor schon eine Ausgabe zum Thema Weltraum. „Die Zusammenarbeit mit Lucas Film verlief dann wirklich gut, wir haben das Spiel sehr schnell umsetzen können“, so Vesterbacka.