Krappi in der Krise: YouTube-Star äußert sich zu seinem Bankrott

Mehr als 100 Fans stehen täglich vor Manuel Krappingers Wohnung in Linz. Besonders gut gelaunt werden sie ihn wohl nicht antreffen: Der bekannte Influencer, der mit mehr als einer Million Fans im Netz aufwarten kann, ist offiziell in der Pleite. Gegen ihn wurde ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Mit der Insolvenzmeldung des YouTube-Stars wurde auch seine Adresse veröffentlicht.

Dem KURIER gegenüber äußert sich der 24-Jährige Oberösterreicher erstmals zu den Konkurs-Schlagzeilen: „Die vergangenen Monate waren nicht leicht für mich. Es gab auch familiäre Probleme. In den nächsten Tagen werde ich aber ein Statement-Video veröffentlichen, um Klarheit zu schaffen, was in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist.“