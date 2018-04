Kontrovers: US-Studentin zeigt sich mit Waffe auf Social Media

Geschichte der Gewalt in den USA

Die Liste von Gewaltexzessen an US-Schulen ist lang. Auf tragische Weise unvergessen bleiben unter anderem die bewaffneten Angriffe an der Columbine High School in Colorado (1999), der Virginia Tech in Virginia (2007) und der Sandy Hook Elementary School in Connecticut. Letzterer ereignete sich am Vormittag des 14. Dezember 2012 und gehört zu den folgenschwersten Gewalttaten an einer Bildungseinrichtung in den Vereinigten Staaten. 28 Menschen kamen ums Leben.