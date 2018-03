USA: Hunderttausende demonstrierten für schärfere Waffengesetze

Insgesamt waren den Organisatoren des "March for our lives" zufolge mehr als 800 Demonstrationen in den USA und weltweit geplant. Fotos von Solidaritätskundgebungen in Nordirland, auf Mauritius und in Schweden machten auf Twitter die Runde. In Wien folgten am Nachmittag nach Polizeiangaben rund 100 Personen am Ballhausplatz dem Aufruf der "Democrats Abroad", der Organisation für US-Demokraten im Ausland. Auch in Paris und London sowie in mehreren deutschen Städten gab es Demonstrationen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag ein Gesetz unterzeichnet, das Hilfen für Schulen im Kampf gegen Waffengewalt sowie etwas schärfere Überprüfungen potenzieller Waffenkäufer vorsieht. Das US-Justizministerium will zudem Schnellfeuervorrichtungen für Gewehre verbieten. Das US-Präsidialamt erklärte, die Sicherheit der Kinder habe für Trump oberste Priorität. Er begrüße es, dass so viele junge US-Amerikaner bei den Demonstrationen am Samstag von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machten.