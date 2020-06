Kommunizierende Autos auf Frankfurts Straßen

In Deutschland wurde in dieser Woche einer der größten Feldversuche zur Fahrzeug-Fahrzeug- (Car-to-Car) und Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunkation (C-to-X) gestartet. Unter dem Projektnamen "Sichere Intelligente Mobilität - Testfeld Deutschland" - kurz simTD - sind 120 Fahrzeuge im Raum Frankfurt unterwegs, um ihre Fähigkeiten zu testen.



Jedes der Fahrzeuge enthält eine so genannte "ITS Vehicle Station", in der sämtliche Daten der internen Elektronik gesammelt und übertragen werden. Letzteres geschieht vornehmlich über WLAN. Die Daten werden entweder direkt an andere Fahrzeuge in der Umgebung gesendet oder an "ITS Roadside Stations" gesendet, welche im Testgebiet entlang bestimmter Straßen installiert werden. Zusätzlich kommen die Mobilfunkkanäle UMTS und GPRS zum Einsatz.