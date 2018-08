Kneissl-Hochzeit: "Die Rechnung schicke ich dann an Putin"

„Die Rechnung schicke ich dann an Wladimir Putin“, kündigt Ilse Jakopé humorvoll an. Denn sie ist direkt von der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl und ihrem Ehrengast aus dem Moskauer Kreml betroffen. Ihre traditionsreiche Buschenschank Kästenburg (es ist das älteste Weingut an der steirischen Weinstraße) liegt 30 Meter von der Hochzeitslocation der Außenministerin entfernt. „Die Zufahrt ist heute nur von einer Seite gestattet, hat uns die Polizei erklärt. Die andere Zufahrtsseite ist für sieben Stunden komplett gesperrt. Vor dem Haus herrscht absolutes Platzverbot. Das heißt, nicht einmal Fußgänger dürfen vorbeigehen“, erklärt die Weinbäuerin.

Ob Jakopé heute ein Verlustgeschäft machen oder ob sie von den Schaulustigen profitieren wird, traut sie sich nicht zu prognostizieren. Sie nimmt es auf jeden Fall gelassen. „Eine Werbung ist es für die Steiermark schon, aber wir müssen aufpassen, dass die Südsteiermark nicht zum Mini-Kitzbühel wird“, grübelt sie besorgt.

So wie Jakopé geht es auch anderen Buschenschank- und Gasthausbesitzern, die im unmittelbaren Umkreis der illustren Hochzeitsgesellschaft liegen. Nur wenige Meter entfernt, in der Buschenschank Kögl, findet ebenfalls eine Hochzeit statt. Hier fürchtet man, dass die Hochzeitsgäste nicht rechtzeitig zur Trauung kommen können, wegen der Polizeisperren.