Kleine Verwandte der Kängurus vom Aussterben bedroht

Der WWF ruft zum Schutz der kleineren Verwandten der Kängurus auf. Während es dem als Australiens Wappentier bekannten Beuteltier selbst bestens gehe, seien viele seiner kleineren Artgenossen wie etwa das Felskänguru, das nördliche Rattenkänguru oder das Kaninchenkänguru bedroht, sagte ein Sprecher des australischen Zweigs der Umweltschutzorganisation am Samstag.Der zunehmende Verlust ihres natürlichen Lebensraums, wild lebende Katzen sowie die nach Australien eingeschleppten Füchse machten den kleinen Känguru- und Wallaby-Arten das Leben schwer, sagte WWF-Sprecher Darren Grover. So gebe es vom nördlichen Rattenkänguru inzwischen nur noch vier isolierte Bestände im tropischen Norden von Queensland. Auch von den Felskängurus würden nur noch kleine Gruppen in abgeschiedenen Regionen gesichtet.

Grover befürchtet, dass die kleinen Verwandten der Kängurus aussterben, bevor ihre Existenz einer breiten Mehrheit überhaupt bewusst geworden ist. Auch diese Tiere seien ein wichtiger Teil von Australiens Artenreichtum, warnte der WWF-Sprecher anlässlich des Tags der bedrohten Arten am 7. September. Australien erinnert damit jedes Jahr an den Tod des letzten Tasmanischen Tigers am 7. September 1936 im Zoo von Hobart.