Kleine Kinder und ihre großen Hunde

Der Fotograf Andy Seliverstoff hat vier Monate damit verbracht, in Sankt Petersburg Momente zwischen Kindern und ihren großen Hunde festzuhalten. Die 100 besten Aufnahmen haben es nun in einen Bildband geschafft, der laut Angaben auf der Website von Seliverstoff ab dem 21. Februar 2017 ausgeliefert werden soll. Der 58-jährige Fotograf hat eine besondere Vorliebe für Deutsche Doggen, aber auch andere große Hunderassen wie beispielsweise Neufundländer oder Russische Schwarze Terrier wurden für den Bildband abgelichtet.

"Ich nehme mir immer viel Zeit mit dem Hund vor meiner Kamera, um seine Persönlichkeit so gut wie möglich kennenzulernen", schreibt Seliverstoff auf seiner Website. "Die Persönlichkeit und der Charakter eines jeden Hundes ist einzigartig. Es sind unter anderem die menschlichen Aspekte, die wir an unseren Hunden erkennen, die uns ihnen so nahe fühlen lassen. Und das ist der Aspekt, den ich mit meiner Fotografie zum Ausdruck zu bringen versuche." Das Buch kann hier vorbestellt werden.

Eine Auswahl an Bildern: