Von so einer Stadt träumen Kinder

Die Plastikbausteine werden direkt aus dem Werk des dänischen Spielzeugproduzenten angeliefert, so Gernot Pagger, Geschäftsführer der IV-Steiermark. Rund 70 junge Pädagoginnen und Pädagogen der Bundesanstalt für Kindergartenpädagogik in Graz werden die Kleinen beim Bauen unterstützen. Die Vormittage am 2. und 3. Oktober sind für Schulklassen reserviert, die Nachmittage stehen allen interessierten Kindern in Begleitung von Erwachsenen offen. Am Samstag lädt die IV-Steiermark exklusiv Industrie-Mitarbeiter und deren Familien zum Event ein. Am 5. Oktober kann noch einmal von 9.00 bis 16.00 Uhr gebaut werden. Anschließend werden die Bauwerke auf einer großen Präsentationsfläche aufgestellt.

Die Tickets sind kostenlos, müssen aber online gebucht werden. Empfohlen wird die Veranstaltung für Kinder ab acht Jahren.

Tickets zu "Build the Change" in der Helmut-List-Halle gibt es ausschließlich online. Sie können ab dem 12. September unter www.esistdeinezukunft.at/tickets gebucht werden. Schulklassen können nur auf Einladung eines steirischen Industriebetriebes teilnehmen. Informationen dazu unter zukunft@iv-steiermark.at