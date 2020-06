Kim Dotcom plant MegaUpload-Rückkehr

Der MegaUpload-Gründer Kim Dotcom kündigte via Twitter an, dass er ein massives, globales Netzwerk basteln will, an dem sich Filehoster außerhalb der USA beteiligen können. Er rief Entwickler dazu auf, sich bereit zu machen, denn die Programmierschnittstelle für sein neues "Mega"-Projekt werde "unglaublich mächtig" sein.