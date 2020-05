Zwei Dutzend Kids bastelten eigene Bilderbüchlein

Kunststoffkisten, in denen normalerweise Bücher transportiert werden, standen umgedreht auf dem Boden. Drüber gespannt: weißes Papier. Das waren in der Buchhandlung " Buchkontor" am Wiener Kriemhildplatz (nahe der Stadthalle) die Arbeitsplätze für rund zwei Dutzend Kids. Die konnten sich in einem rund eineinhalb Stunden dauernden Workshop jede und jeder ein eigenes großes, dünnes Bilderbuch gestalten.

Elena, Emma, Emilia, Johnny, Luis, Emil, Laurenz, Valerie, Dario, Nepomuk, Flora, Moritz, Nele, Fernanda, Sophie, Pia, Tim, Grete, Mathilda, Henrik, Adrian, Melanie machten davon Gebrauch.

Nachdem Oliver aus der Druckerei Grasl Druckplatten und -bögen gezeigt und zum Anfassen reihum gegeben hat, begann Katharina die einzelnen Arbeitsschritte vom leeren Papier zum fertigen Bilderbüchlein zu erklären.