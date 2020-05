Zeitungs-Workshop /der VS Grinzingerstraße/4b

Im September 2012 fuhren wir (4B) mit einem Bus zwei Stunden nach St. Jakob im Walde in der Steiermark. Dort angekommen, bekamen wir unsere Zimmer zugewiesen. Luca war mit Florian in einem Zimmer, Blerti war mit Sava, Fabi, Sebi und Philipp zusammen.

Am Montag besuchten wir die Milchbäuerin, die Mühle und das Kräftereich (ein Museum für alles was mit Kraft zu tun hat). Am Dienstag wanderten mit dem Hund Dajo zur Arzberghütte. Wir marschierten 7km zum Gipfelkreuz. Unser Ziel war anschließend die Hütte. Meine Klasse und ich spielten Fangen und Verstecken.

Am Abend fand eine Nachtwanderung durch den Wald statt. Am Mittwoch bemalten wir T-Shirts. Dann gingen wir in unsere Zimmer. Am Donnertag besuchten wir den Imker und erforschten den Wald. Am Abend machten wir eine Disco mit Lichteffekten. Am Freitag ging es wieder nach Wien zurück. Ein paar kotzten sich im Bus an. Die Mütter waren froh, als sie uns wieder in die Arme schließen durften. Die Projektwoche hat uns sehr gut gefallen. Wir würden jederzeit wieder dorthin fahren. Absolut empfehlenswert.

Sava, Luca und Blerti, 9