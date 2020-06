Zeitungs-Workshop 4/ Literatur für junge Leser_innen

Es ist Sonntag der 18.3.2012. Heute findet das Spiel gegen Kaiserebersdorf statt. In der ersten Halbzeit stand es 2:0. Die Torschützen waren David und Daniel. Am Ende stand es 4:2.

Die Torschützen in der zweiten Hälfte für Blau-Weiß-Hetzendorf waren Manuel und Osman. Obwohl Kaiserebersdorf auch noch 2 Tore schoss, gewann Blau-Weiß Hetzendorf. Das Spiel war super .

Osman, 11 und Dominik, 10

Der Sportverein POST SV

Post SV ist ein Sportverein bei dem das Spielen Spaß macht und man auch etwas lernt.

Die U12 der Sektion Fußball, war in den Semesterferien in Barcelona und hat sich dort viele Attraktionen angesehen, doch sie haben auch fleißig trainiert. Vergangenes Jahr war die U13 in München und hat gegen die Nachwuchsmannschaft des FC Bayern München gespielt. Sie haben sogar Topstars wie z.B. Ribery oder Schweinsteiger hautnah gesehen.

Aber nicht nur im Ausland erleben sie Spannendes, denn sie spielen wie die U12 in der höchsten Liga Wiens gegen Mannschaften wie Rapid oder Austria. Das Training findet 3 bis 4 Mal pro Woche statt. Beim Training lernen die Kinder sehr viel. Die Trainer bringen die jungen Fußballer an die Profis heran. Als Gegenleistung der Kinder fordern die Trainer Disziplin und Ordnung.Weitere Infos: www.postsv.at

Josip Kovacevic, 11, Fabian Ebenezer, 11, Christopher Fyfe, 12

Das Basketballfinale

Am Donnerstag den 15.03.2012 war das Schülerligafinale. Es spielte BRG18 gegen Kundmanngasse. Einer der besten Spieler von BRG18 war an diesem Tag krank. Das Spiel begann um 10 Uhr.

Im ersten Viertel war es sehr spannend, die Teams schenkten sich nichts. Man konnte sehen, dass BRG 18 besser war. Das Viertel endete 5:2 für die Favoriten. Nach einer kurzen Pause begann das zweite Viertel. BRG18 ging sehr motiviert auf das Spielfeld zurück.

Der Star des Teams, Filip Adamovic, spielte sehr gut aber man sah, dass er ohne den kranken Dimitrije Marinkovic schlechter spielte. Die erste Halbzeit war zu Ende und es stand 8:2.

Im dritten Viertel konnte man sehen, dass die Schule BRG 18 schon müde war und es schwer war, Körbe zu erzielen. Das dritte Viertel war zu Ende und es stand 16 :8.

Im letzten Viertel hat BRG 18 sehr gut gespielt und gewann das Spiel. Das Endergebnis war 20:18. Das BRG 18 wurde erster und der Trainer Johannes Jurasovich war sehr froh.

Filip, 11, Dimitrije, 12, Yüksel, 12