Zeitungs-Workshop 4/Komensky-Schule

A, B, C und D sind einstellige Zahlen. Die folgenden Gleichungen können alle mit diesen Zahlen geschrieben werden:

A + C = D

A x B = C

C - B = B

A x 4 = D

Für welche Zahlen stehen A, B, C und D? Schreibe als Antwort die vier Zahlen in Folge.



Kreis und Rechteck

Im Diagramm unten siehst du ein Viertel eines Kreises. In dem Kreisviertel befindet sich ein Rechteck ABCD, das an Punkt D den Kreisbogen berührt.

Angenommen, dass Punkt B die Kreismitte darstellt - wie lang ist die Diagonale AC?