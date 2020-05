Zeitungs-Workshop 3/Komensky-Schule

Libyen jubelt. Gaddafis Wagen wurde während einer Autofahrt in Sirte überfallen. Gaddafi flüchtete mit schweren Verletzungen in ein Kanalrohr. Die Rebellen schossen in die Röhren und sie trafen Gaddafi in die Hand. Sie zogen ihn hinaus und schossen ihn noch einmal in den Bauch. Er lebte immer noch und die Rebellen schossen ihn in den Kopf. Danach starb er.

Jetzt gibt es einen Streit um Gaddafis Leiche. Die Rebellen wollen ihn in der Wüste verrotten lassen. Seine Verwandten wollen ihn traditionell begraben.

Dominik Szentgyörgyi