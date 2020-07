Zeitungs-Workshop 3/der GRG Maroltingergasse/4e

Willkommen bei unserem Handyforum. Heute reden wir über das neue Iphone 5 von Apple, über das Samsung Galaxy S3 und das HTC One X.

Iphone 5: Kaum zu glauben, dass Apple ein noch besseres und schnelleres Iphone auf den Markt gebracht hat. Neben der neuen 8-Megapixel iSight Kamera und dem ultra dünnen Design, überzeugt auch noch das neue 4 Zoll Retina Display. Der neue leistungsstarke A6 Chip kommt bei den Konsumenten gut an. Auch das Wi-Fi ist noch schneller geworden, so surfst und ladest du Dateien viel schneller. Ein Manko ist dennoch der neue Stecker und die neue Version von den Maps. Der Preis steigt um ca. 100 Euro an, ein weiterer Nachteil. Wir geben dem Smartphone dreieinhalb Sterne von fünf. Preis: 700-900 Euro.

Samsung Galaxy S3: Hat eine neue 8-Megapixel Kamera mit LED-Blitz und Gesichtserkennung. Auch das brilliante 4.8 Zoll Display konnte mit seinen 16 Mio. Farben überzeugen. Die energieeffiziente Quad-Core-Performance mit Android 4.0 kommt sehr gut bei den Kunden an, sowie der 2GB Arbeitsspeicher. Unserer Meinung nach ist die Entsperrung mit Gesichtserkennung ein tolles Zubehör. Wir geben dem Handy vier von fünf Sternen. Preis: ab 474 Euro.

HTC One X: Das tolle 4,7 Zoll LCD2 Display bringt Videos und Fotos perfekt rüber. Das schnelle Android (4.0) Ice cream Sandwich Betriebssystem konnte fast alle überzeugen. Die Kamera hat wie bei den anderen Modellen auch 8-Megapixel. Durch den BSI-Sensor wird das Photographieren sehr einfach. Das Handy hat schon intern 32GB Speicherplatz, doch es ist leider nicht erweiterbar. Das gibt es in schwarz und in weiß, da ist für jeden etwas dabei. Wir geben dem Handy vier von fünf Sternen rein der Technik nach, doch nicht jedem gefällt das HTC-Design. Preis: ab 450 Euro.

Nach einer kleinen Umfrage würden sich die meisten ein Samsung Galaxy S3 nehmen. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Artikel helfen, falls ihr euch nicht zwischen 2 Handys entscheiden konntet.

Simon Voraberger, Matthias Drucker 13