Zeitungs-Workshop 2/Komensky-Schule

In Japan hatte Inspektor Dave York einen Fall mit Riesenquallen. Eine Gruppe von Mördern tötete die Quallen, um mit ihrem Gift Menschen zu vergiften. Wie endete es? Dave York hatte viel zu tun. Die Mörder tauchten immer auf verschiedenen Plätzen auf. Die Quallen wurden immer weniger. Die Killerbande hatte eine sehr gute Taktik, wie sie die Quallen fingen. Das ist nämlich nicht einfach, weil die Tiere mehr als 240 kg wiegen. Dave York rief Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation half ihm, weil die Quallen ein wichtiger Teil des Meeresernährungsystems sind. Die Kriminellen nutzten das Gift der Quallen immer wieder für Mordanschläge. Die Japaner hatten Angst, sich beim Essen und Trinken zu vergiften. Bis jetzt sind ca. 30 Menschen am Quallengift gestorben. Dave York und sein Team zusammen mit Greenpeace mussten schnell handeln. Dave York und einige seiner Kollegen tarnten sich als Terroristen und kontaktierten die Kriminellen, um "Gift zu kaufen". Bei der geplanten Übergabe wurden die Verbrecher verhaftet. Das Giftlager wurde entdeckt. Die noch lebenden Quallen wurden von Greenpeace speziell behandelt und wieder ins Meer zurück gebracht. Glücklicherweise fühlt sich die japanische Zivilbevölkerung nun sicher beim Essen und Trinken. Schon gewusst?Nomura-Quallen heißen die _ echten(!) schleimigen, rosa Riesen und sie wiegen bis zu 240 kg - so viel wie ein männlicher Löwe!Diese super riesigen Meeresbewohner leben in der Regel vor den Küsten von China sowie Nord- und Süd-Koreas. Gelegentlich driften sie nach Osten in das Japanische Meer. Sie ernähren sich von winzigen Organismen, dem Plankton. Wenn sie zu nah an die Küste kommen, geraten sie in die Fischernetze und vergiften den Fang. Die Fischer können sich dann ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen. Zofie C. (12) Dajana N. (13), Inaar G. (13)Lochness in WienDas Lochnessungeheuer wurde in Wien bei der Donau gesichtet, haben wir uns ausgedacht. Ein alter Man war mit seinen Hund auf Spaziergang, als er ein seltsames Wesen im Wasser gesichtet hat. Es war vier Uhr früh am Morgen, als sich ein riesiger Kopf aus den Wellen erhob. Der alte Mann erschrak und sein Hund begann gleich zu bellen. Geistesgegenwärtig schoss der Alte ein Foto, das er Freunden zeigte. Seither geht er jeden Morgen mit Schaulustigen an den Donaustrand. Aber das Ungeheuer hat sich bis jetzt nicht wieder gezeigt. Lukas Ondrasik