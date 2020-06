Zeitungs-Workshop 2/der PHS GLeiß/3a und 3b

TOP oder FLOP?

Zuerst einmal, was ist „ Call of Duty"?

„ Call of Duty" oder auch CoD ist ein von Treyarch entwickelter Ego-Shooter und wird von Activision gepublished.

„Cod Black Ops 2" ist ein Nachfolger des ersten „Black Ops", das sich um den Krieg in Vietnam dreht. Doch dieses Mal hat sich Treyarch etwas Neues einfallen lassen. Denn wir spielen dieses Mal nicht im 2. Weltkrieg, Vietnam oder Irak, Iran etc., sondern lustigerweise im Jahre 2025 in der Zukunft. Zudem kann man im Singleplayer dieses Mal anstatt der ewigen und immer wiederkehrenden Quick-Time-Sequenzen auch einmal anscheinend wegen der STRIKE-FORCE-MODI auch selbst in die Handlung eingreifen. Diese wird sich so ähnlich wie in den Rollenspielen Dragon Age verhalten.

DIE KAMPAGNE: Die Welt hat sich rasant weiterentwickelt: Treyarch führt den Grundsatz des Moore`schen Gesetzes weiter, laut dem sich die Rechenleistung ungefähr alle zwei Jahre verdoppelt. Demnach werden im Jahre 2025 Supercomputer, die für heutige Zeiten undenkbar sind, auch im Kleinformat verfügbar sein. Dieser Wandel hat auch das Militär deutlich beeinflusst. Weltmächte wie USA und China haben ihre Armeen größtenteils durch unbemannte Roboter, Mechs und Drohnen ersetzt; bedeutend weniger menschliche Soldaten sind noch im Dienst.

Diese Entwicklung steht unter starker Kritik: Es bestehe ein potienzielles Sicherheitsrisiko, dass jemand die Kontrolle über die unbemannten Maschinen übernimmt und gegen sich selbst richtet. Entwickler Treyarch hat die neuen sogenannten Strike-Force-Missionen angekündigt. Diese Missionen sind in der Hauptkampagne eingebettet und Teil der Handlung: bei der Missionswahl kann der Spieler zwischen mehrere Missionen wählen, kann aber nur eine selbst übernehmen, die anderen erledigen Verbündete. Deren Ausgang wird erst später in der Handlung bekannt. Es ist irrelevant, ob eine Mission komplett absolviert wurde, die Handlung wird fortgesetzt. Somit wird ein anderen Verlauf der Handlung sowie ein anderes Ende des Spiels garantiert.

Dieses Spielprinzip soll für mehr Wiederspielwert sorgen, da die Handlung jedes Mal anders ausgeht und der Spieler dadurch animiert werden soll, andere Möglichkeiten auszuprobieren.

Treyarch hat angekündigt, den altbekannten Zombie-Modus (Überlebenskampf) wieder in das Spiel einzubauen.

MEINUNGEN

Patrick R.: In den meisten Trailern konnte man schon sehen, dass an JEDER Ecke eine Explosion kommt. Dies macht auf mich den Eindruck, als wären wir in einem Michael-Bay-Film. Dieses Strike- Force-System macht auf mich einen sehr guten Eindruck und ich bin mir sicher, dass der Multiplayer sehr gut werden wird.

Michael S.: Also, alles in allem ist Black Ops 2 ein sehr tolles Spiel und ich freu mich schon darauf. Julian Sch.: Im Großen und Ganzen ist es ein Super-Shooter.

BEWERTUNG

Style: 7 von 10 Punkten

Action: 11/10 MICHAEL BAY!

Flair: 8/10

Inszenierung: 8/10

Grafik: 6/10

Sound: 6/10

Insgesamt: 46/60 Durchschnitt

Parick R., Michael S., Julian Sch. und Stefan W.

„ Call of Duty" ist das meist gespielte Online-Spiel auf der ganzen Welt. Auf deutsch heißt „ Call of Duty", Ruf der Pflicht.

Man kann dieses Spiel online oder offline spielen. Es gibt 9 „ Call of Duty"-Teile. In den ersten drei Teilen geht es nur über den ersten Weltkrieg.

Im Jahr 2000 brachte die Firma Activision „ Call of Duty Modern warfare" raus – in diesem Teil geht es um ein Team, das die Welt vor einem Untergang retten soll.

Viele Menschen bekamen Lust auf dieses Spiel. Es spielen weltweit über 77 Millionen Menschen.

Am 13.11.2012 kommt von Infinity Ward der neue Teil „Black Ops 2" raus. Dieses Spiel handelt in der Zukunft, die Waffen und Technologie haben sich in den vielen Jahren verbessert und entwickelt. Allein in 16 Tagen machte die Firma einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar.

David, Emi, Philipp, Benni

Entwicklung: Minecraft ist ein von Markus Persson (alias Notch) geschaffenes Open-World-Online-Spiel. Die Entwicklung von Minecraft begann am 10. Mai 2009, Vorbestellungen für das fertige Spiel wurden ab dem 13. Juni desselben Jahres entgegengenommen.

In diesem Spiel geht es darum, mit Werkzeugen Blöcke zu zerstören, einzu sammeln und so zu platzieren, dass verschiedenste Gebilde erschaffen werden können. Die zahlreichen fantastischen Gebäude, Strukturen und Kunstwerke, die man auf den unzähligen Multiplayer-Servern antreffen kann, zeigen, was mit ein wenig Kreativität gebaut werden kann.

Die Vollversion, Minecraft 1.0.0, erschien am 18. November 2011 während der MineCon, bei welcher Markus Persson sie offiziell vorstellte.

Steuerung Für die Steuerung wird die Tastatur, die Maus und der Touchscreen bei Smartphones benötigt.

Versionen und Fälschungen Von Minecraft gibt es viele Versionen wie z.B. Die Pocket Edition für Smart Phones und Tablet PCs. Diese Versionen kosten im App Store bzw. Play Store zwischen 2 und 5 Euro.

Es gibt auch viele Computerspielfirmen die immer wieder versuchen, Minecraft legal nachzuahmen oder auch illegal zu fälschen.

Mods und Texture Packs Mods dienen zur Erweiterung von Möglichkeiten, man kann z.B. Messer, Äxte, Musketen u.s.w bekommen

Texture Packs dienen zur Verschönerrung der Minecraftwelt

NPCs sind die künstliche Lebewesen in Minecaft. Es gibt freundliche, passive, neutrale, aggressive, unbenutzte, entfernte und geplante NPCs. Der bekannteste ist der Creeper.

Minecraft ist Rollenspiel und sehr zu empfehlen.

Samuel.H und Thomas S.