Zeitungs-Workshop 2/der KMS BIG 4e

In dem Film "Hangover" geht es um vier Freunde die den Junggesellen-Abschied ihres Kumpels feiern. Sie verbringen die Nacht in Las Vegas. Es kommt dann aber alles ganz anders als sie geplant hatten.

Voller Vorfreude trinken sie ein Schnapsglas Jägermeister auf dem Dach des Hotels. Am nächsten Tag wachten sie zerstreut ohne Erinnerung an die letzte Nacht und noch völlig benommen in der riesigen verwüsteten Suite auf. Nichts ahnend ging einer der Freunde aufs Klo, um seinen konsumierten Alkohol auszupinkeln.

Hysterisch schreiend, ohne Hose, rannte er aus dem Badezimmer und brüllte seine Freunde wach, dass ein Tiger im Badezimmer sei! Ein anderer Freund wachte ebenfalls noch ein bisschen schwummrig auf und bemerkte nach einer Weile, dass er eine Zahnlücke hat! Plötzlich bemerkten sie, dass der zukünftige Bräutigam fehlt!

Verzweifelt suchen sie die ganze Suite ab, doch die 3 Kumpels entdeckten aber nur ein schreiendes Baby im Schrank. Ein wenig durcheinander gingen sie vor das Hotel. Da war ein Typ der ihnen einen Polizeiwagen lieferte.

Als sie aufsahen zur Statue sahen sie die Matratze, die sie vermutlich aus dem Fenster geschmissen hatten. Sie kamen zu einer Stripperin, mit der der Mann mit der Zahnlücke angeblich verheiratet ist.

Schaffen sie es rechtzeitig, den zukünftigen Bräutigam auf seine Hochzeit zu bringen?

Franzi 13, Michi 14, Tugbi 14