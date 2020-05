Zeitungs-Workshop 2/der Bilinguale Schule Komensky

Frindel - oder die Kunst ein Wort neu zu erfinden“ von Andrew Clements

Das Frindel-Buch gefiel mir gut und es hat sich fast von selbst gelesen.

Das Frindel-Buch ist ungefähr für unser Alter geschrieben.

Das Frindel-Buch war lustig, deshalb habe ich es gern gelesen.

Die Geschichte stimmt mit dem normalen Leben in der Schule überein und ist witzig.

Das Frindel-Buch war echt interessant und ich würde es all den anderen Kindern an der Schule empfehlen.

Ich wusste gar nicht, dass wir die Wörter erfinden können und es war interessant zu sehen, wie neue Wörter erfunden und bekannt werden können.

Ich habe das Frindel-Buch schon zum dritten Mal gelesen und ich denke es ist ein sehr interessantes Buch.

Zuerst wusste ich gar nicht, was Frindel bedeuten soll, doch nachdem ich das gelesen habe, wusste ich Bescheid.

Der Kampf zwischen der Lehrerin und dem Nick war echt lustig, z.B. das Schachspiel,...

Ich fand das Buch gut, weil es nicht zu kurz aber auch nicht zu lang war.

Mir gefällt das Wort Frindel sehr gut.

Jan Hŷsek, , 13,

13Marie Richtarová und Karolína Holiková, 12