Zeitungs-Workshop 1/Komensky-Schule

Ondrej Pavelec ( geboren am 31. August 1987 in Kladno, Tschechoslowakei) ist ein Eishockeytorwart, der seit Juli 2011 bei den Winnipeg Jets in der National Hockey League unter Vertrag steht.

Pavelec wurde in der ersten Runde an elfter Position des CHL-Import Draft 2005 von den Cape Breton Screaming Eagles aus der Québec Major Junior Hockey League (QMJHL) und während des NHL Entry Draft 2005 in der zweiten Runde als 41. Spieler insgesamt von den Atlanta Thrashers gewählt. Der Tscheche wurde in seinen beiden Jahren bei den Eagles jeweils in das QMJHL First All-Star Team berufen. Zudem gewann er die Trophäe Jacques Plante als Torwart mit den wenigsten Gegentoren pro Spiel in den Jahren 2006 und 2007. Er war erst der vierte Spieler, dem dies zweimal in Folge gelang. Ebenso gewann er die Trophäe Raymond Lagacé und den Coupe RDS, der an den besten defensiven Rookie (Anfänger) und den besten Rookie des Jahres vergeben wird.



Melissa Pokosova, 14

David Binovec, 14

Kristina Balazova, 14



WANDERTAG DER SCHULE KOMENSKY

Am Freitag den 21. Oktober veranstaltete die Bilinguale Sekundarschule Komensky einen Wandertag. Unser Turnlehrer und zugleich der Leiter dieser Wanderung war Herr Vagner.

Die Schüler fuhren mit der U4 bis zur Endstation Hütteldorf. Sie wanderten im Dehnepark. Das Ziel der ganztägigen Wanderung war ein Aussichtsturm in der Nähe der Wiener Waldschule. Den Schülern der III. BS hat der Wandertag folgend gefallen:

"Es war super, weil wir endlich in der frischen Luft waren", meinte Dajana N. (12).

"Es war zu kurz, aber wir hatten keinen Unterricht", sagte Jakob R (12).

"Sehr gut, weil es schön war, wieder einmal außerhalb der Schule zu sein", fand Kristina K. (12).

"Teilweise gut und teilweise schlecht", meinte Anny S. (13).

"Ich fand den Wandertag sehr witzig", sagte Elena S. (12).



Veronika Pavelkova

Norbert Buzek

Elena Skof