Zeitungs-Workshop 1/der WMS Leipzigerplatz/MSK

Es waren einmal 3 Brüder im Geiste die erfunden wurden. Ihre Namen waren Said, Max und Hasbo.

Sie hatten keine Eltern und sollten deswegen ins Waisenhaus. Sie wohnten in Berlin und haben „schwarz" gearbeitet. Sie mussten sich selbt ernähren und lebten auf der Straße.

Ihre Eltern wurden wegen unbezahltem Lösegeld umgebracht, also waren sie auf sich alleine gestellt.

Eines Tages lernten sie Aschkobar kennen. Er hat die Jungs mit in sein Studio für Castings eingeladen. So konnten sie sich einen Nebenverdienst schaffen. Als sie ein bisschen Geld hatten, haben sie angefangen zu dealen. Manchmal war es Crack, manchmal Gras. Nebenbei dealten sie auch mt Handwaffen.

Nach vielen Anzeigen hatte Aschkobar von der Dealerei erfahren und sie rausgeschmissen. Sie haben ein paar Sachen gestohlen.

Nach einer Weile hatten sie genug von der Dealerei und wollten ein ordentliches Leben anfangen. Mit dem Geld das sie verdient hatten, sind sie nach Wien gezogen und lebten anfangs bei Freunden.

Said ist Filmstar geworden, Hasbo und Max wurden Geschäftsunternehmer.

