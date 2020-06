Zeitungs-Workshop 1/der PHS GLeiß/3a und 3b

Zumba ist eine lateinamerikanische Tanz-art in der man sich rhythmisch zur Musik bewegt. Weitere Infos finden Sie unten.

Geschichte

Bevor Alberto Perez seine Tanzkariere startete, wurde er an der Maria-Sanford-Brasilien-Dance-Akademie angenommen. Er spezialisierte sich nach der bestandenen Tanzlehrerprüfung auf die Tanzstile Salsa, Rumba und Merengue aber auch auf Tänze wie Funk, Jazz und Modern Dance. Als er sich immer mehr für Fitness interessierte wurde er Personal- und Fitness-Gruppentrainer.

Infos

Der Tanz wurde Mitte der 90er erfunden und 1999 zum Kult in den USA, der Tanz und Fitness vereinte. Zumba verbreitete sich schnell im ganzen Land und konnte in allen Altersklassen ausgeführt werden. Das wichtigste bei dieser Tanzart ist, man muss nicht tanzen können, sondern sich „nur" zur Musik bewegen und Spaß haben. Die lateinamerikanischen Rhythmen wirken dabei sehr motivierend.

Unsere Meinungen:

Tamara: Ich finde Zumba eine tolle Abwechslung zur Schule und außerdem ist die rhythmische Musik passend zum Tanzen.

Sarah: Die Musik ist genau richtig zum Tanzen und ein toller Ausgleich.

Stefan: Obwohl ich ein Junge bin und tanzen nicht so gerne mag, muss ich sagen, dass Zumba bis jetzt für mich die beste Tanzart ist und nebenbei speckt man auch richtig ab.

Chiara: Zumba macht mir richtigen Spaß, doch du hast noch mehr Freude beim Tanzen mit Freunden.