Zeitungs-Workshop 1/der BRG Mödling

Der Trend, mit Post-it Bilder an Fenster zu kleben, hat als Herkunftsland Frankreich. Er wird dort von Büroangestellten betrieben. Manchmal reichen die Post-it-Bilder sogar über mehrere Etagen.

Der "war" dürfte daher kommen, dass sich die Mitarbeiter in unterschiedlichen Firmengebäuden regelrecht einen "Krieg" liefern, wer die größten und besten Bilder auf den Wänden kleben hat. Den Pariser Rekord (wahrscheinlich auch den weltweiten) hält Société Generale mit Asterix und Obelix: Das Bild ist sechs Etagen groß.

Die Redaktion hat auch ein Bild kreiert: Den Keimling. Wer auch so ein Bild machen möchte, braucht natürlich Post-its und eine Fensterscheibe.

Die Schwierigkeiten sind vor allem die Rundungen und dann es realitätsgetreu zu gestalten. Der Macher des Bildes findet, dass es Spaß macht, aber Geduld ist auch nötig. Wenn man so ein Bild klebt, versteht man, warum die Angestellten in Paris dieses so gerne machen.



Paul Simon Sicher, 11