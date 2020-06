Wunderbar ver-rückt

Doch statt zu fluchen, zu meckern, gar eine sch...-drauf-Haltung zu entwickeln, nehmen`s die beiden gelassen, tanzen daher und dahin. Greifen zu Trompeten und – als wär`s ein Film von Emir Kusturica – leben sie Lebensfreude aus, wie sie in anderen Gegenden als Wien, wo Andreas Denk und Jordi Casanovas (von der niederländischen Gruppe Plan D) derzeit auftreten, gang und gäbe ist – ob am Balkan, in anderen südländischen Regionen, aber auch beispielsweise in Polen. Durch nichts unterzukriegen. Und selbst wenn die Situation ziemlich katastrophal zu sein scheint, was nützt`s sich da reinfallen zu lassen, lieber singen und tanzen. Und so nebenbei zu suchen, ob sich ein Ausweg aus dem Schlamassel findet.

So fahren sie ein Stück, indem die beiden Teile – nur durch Seil und Muskelkraft zusammen- aber doch auf Abstand gehalten – als Duo daher zuckeln. Gönnen sich schon mal Urlaubsstimmung mit Sonnenschirm und Liegestuhl. Herrlich, wenn mangels Bestecks ein Erdäpfel mit der Hacke in schmale Scheiben zerteilt wird, um in der Pfanne über dem Gaskocher zu brutzeln – gemeinsam mit Eiern, die nach Jonglieren auf Umwegen ebendort landen.

Na, und wenn der Kübel nicht so recht fahren will, zerlegen wir ihn halt – führen mal einen Kotflügeltanz auf, bauen ein Rad aus, den Anhänger um, ein Stange auf und fabrizieren eine Art Ringelspiel (Karussell) – für die beiden großen Kuschelaffen.

Alle freuen sich ;)

Bildhafte Eindrücke von der ersten Aufführung im Fürstenhof des Wiener MQ!

Die verrückten Zwei im Urlaub

Idee: Andreas Denk

Regie: Yvonne Birghan-van Kruyssen

Musik: Wiebe Gotink, Jesse Koolhaas

Bühne: Pink Steenvorden More Services

Choreografie, Tanz, Darsteller: Jordi Casanovas, Andreas Denk

Bis 8. Juni

Fürstenhof – zwischen Dschungel Wien und Zoom Kindermuseum

EINTRITT FREI! Um Reservierung wird gebeten!

Telefon: (01) 522 07 20-20