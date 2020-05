Workshop Iris und Lina

Am 29. Oktober findet das Finale des Kiddy Contests 2011 statt. Es treten diesmal acht Mädchen auf und zwei Buben. In diesem Jahr hat es kein Duo ins Finale geschafft.



Karyna Verba, 13 Jahre alt, singt das Lied "Ich bin ein Oma-Fan". Das originale Lied ist von Lady Gaga mit dem Titel "Born this Way".



Das Lied "Ich will ein DJ sein" singt der 12 Jahre alte Mathias Rodler. In der originalen Version heißt das Lied "Call my name" von Pietro Lombardi.



Die 10-jährige India Callender wird das Lied "Meine komplett verrückte Welt" singen. Millow singt das Lied mit dem Titel "You and me".



Sarah Bednarz ist 11 Jahre alt und wird "Der Ohrwurm" singen. Alexandra Stand singt im Original "Mr. Saxobeat".



Das Lied "Schnee" singt die 11-jährige Anna Prütz. In der Original-Version heißt das Lied "Stay" von Hurts.



Celina Müllner, 12 Jahre alt, singt das Lied "Gemüsekrise". Taio Cruz feat. Kylie Minogue singen das originale Lied namens "Higher".



Die 10 Jahre alte Else Mack singt das Lied "Hier stinkt was". " Hollywood Hills" von Sunrise Avenue heißt die originale Version.



Katrin Kogler,11 Jahre alt, singt das Lied "A Night like this" von Caro Emerald. Doch bei ihr heißt das Lied "Mathe mag ich nicht"



Der 12-jährige Michael Samek singt das Lied "Sie hat mir mein Herz geklaut" von Bruno Mars. Bei Bruno Mars heißt das Lied "Grenade".



Andrea Lienbacher ist 9 Jahre alt und singt das Lied "Wenn der Blechmann klopft". Dieses Lied heißt im Original "Lipstick" von Jedward.



Das sind die Finalisten 2011!



Kati Bellowitsch ist wie im Vorjahr die Moderatorin der Show. Lukas Plöchl und Manuel Hoffelner (Trackshittaz) werden ihre neue Single vorführen. Cornelia Mooswalder, Marco Angelini und Trackshittaz sind die Stargäste der Finalshow. Das Publikum darf mit voten.



Iris Rothmüller, 11

Mitarbeit: Lina Rindler, 7