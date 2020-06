Wo du im Sommer Zirkus machen kannst

Übrigens: Derzeit läuft (bis 2. September) in der Kunsthalle im Wiener MuseumsQuartier die Ausstellung Parallelwelt Zirkus. Manche der Ausstellungsstücke kannst du - für ein Museum nicht ganz alltäglich – sogar angreifen oder benutzen. Und es gibt eine Rätselralley in der Ausstellung. (Jedes Kind, das das Rätsel löst, bekommt ein kleines Geschenk als Belohnung.)

Und im Rahmen des Ferienspiel gibt es nach einem Rundgang durch die Ausstellungsrundgang

Unter dem Titel „Der Zirkus ist in der Stadt!" die Möglichkeit eigene Clowns, Artist_innen oder brüllende Löwen - im Hosentaschenformat – zu basteln. So kann dein eigener Zirkus überall stattfinden.

2. bis 6. Juli, jeweils 11 – 13.30 Uhr

Kunsthalle, MuseumsQuartier

für 6- bis 10-Jährige

kunstvermittlung@kunsthallewien.at