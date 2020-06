Wie finden Zugvögel ihren Weg?

Zugvögel sind monatelang auf Reisen. Auf ihrem Weg in den Süden lassen sie sich Zeit und legen immer wieder ein paar Wochen Pause ein. Die Rückreise im Frühling geht zügiger voran, weil die Vögel so schnell wie möglich ihre Brutplätze erreichen wollen. Gabor Wichmann ist Ornithologe (Vogelkundler) bei Birdlife, der sich mit dem Lebensraum von Vögeln beschäftigt: „Leider werden viele Rastgebiete, an denen sie Nahrung finden und Kraft tanken können, zusehends verbaut und zerstört. Ob es Entwässerungen sind, Windanlagen oder Sonstiges, es wird immer schwieriger für die Tiere.“

Rekord Ein Vielflieger ist die Küstenseeschwalbe. Sie legt von ihren Brutplätzen in die Überwinterungsquartiere und wieder zurück 40.000 Kilometer zurück. Das ist eine Strecke, die einmal um den Erdball geht. Die Schnepfe schafft 10.000 Kilometer in einem Durchzug. Damit die Tiere überleben, fressen sie sich an den Rastplätzen Fettreserven an.