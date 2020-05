Wie baut die Natur?

Spinnen planen ihr Netz so, dass es stabil platziert ist und versehen es mit einer Art Klebestoff. So bleiben andere Insekten leichter in ihrer Falle hängen. Bei allen Spinnennetzen gibt es einen angehefteten Faden, der als Sicherungsleine dient. So können sie sich bei Gefahr abseilen. Doch nicht alle Spinnen bauen Fangnetze. Springspinnen nutzen ihre Seidenfäden zum Bau von Kokons.