Welches Bildungs-Los ziehst du?

Die unterschiedlichen Ausgangspositionen schlagen sich auch in den Ereigniskarten nieder:

Die Spielerin/der Spieler mit dem erstgenannten Bildungs-Los beginnt beispielsweise bei ersten Ereignisfeld (Volksschule, Mitte dritte Klasse) so: Du spielst Geige und Klavier. Das ist in eurer Familie üblich. Beim Schulkonzert hattest du einen Solo-Auftritt. Sogar die Frau Direktor hat bemerkt, dass du besonders begabt bist. Du darfst 10 Schritte extra machen.



Hast du das Los mit den 720 statt der monatlichen 10.000 Euro gezogen so findest du beim selben Abschnitt ein ganz anderes "Ereignis": Du hast viele sehr spannende Fähigkeiten (z.B. kennst du alle Straßenbahnlinien Wiens) und sprichst oder lernst mittlerweile 3 Sprachen (Turkmenisch, Deutsch und Russisch). In Rechnen hast du KEIN Verständnis. Für dich ist besser, wenn du dieses Jahr wiederholst.



Doch nicht so gleich die Chancen?! Wer wird da wohl mit 100 Schritten locker das Ziel erreichen und wer vielleicht nicht?

Genau das wollen die Kinderfreunde mit diesem Spiel anschaulich machen!

Auf deren Homepage kannst du die Teile downloaden. Und damit spielen.