Weil er als Bub schlimm war, begann Henry zu rennen

Henry, der erst mit 21 Jahren von einem Tag auf den anderen erblindete, war schon als Kind sehr schnell. "Ja, ich war ein ziemlich schlimmer Bub und so bin ich immer entweder meiner Mutter oder der Lehrerin kilometerweit davon gelaufen", gesteht er dem Online-Kinder-KURIER seine ziemlich ungewöhnlichen läuferischen Anfänge.

Nach seiner Erblindung war er zunächst wochenlang praktisch unansprechbar, apathisch, fertig, bis er Mut fasst, seine Lauffähigkeit auch ohne was zu sehen, wieder zu perfektionieren. Gleichzeitig mit seinen ersten Erfolgen begann sich der Läufer auch sozial zu engagieren - für Licht für die Welt, aber auch beispielsweise, um in seinem Heimatslum jeder Familie eine Kuh zukommen lassen zu können. "Ich hab's als Kind gehasst, Porridge mit Wasser aufgekocht so dünn zu essen, und wollte dass die Kinder alle den Haferbrei mit Milch haben können!"