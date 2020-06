Was Wasserratten wissen wollen

Der Mensch besteht großteils aus Wasser: Alle Zellen in unserem Körper nutzen Eigenschaften des Wassers für chemische Reaktionen. Ähnlich wie Pflanzen, die nur wachsen können, wenn man sie gießt. Außerdem ist Wasser für die Kühlung unseres Körpers zuständig – also eine Art Klimaanlage. Es verdunstet an unserer Haut – mit dem Schweiß geben wir Hitze an die Luft ab. Je mehr der Körper schwitzt, desto mehr Flüssigkeit braucht er, damit das Wasser nicht ausgeht. Sonst kriegt man Kopfweh, es ist einem schwindlig und schlecht. Spätestens dann muss man viel trinken – und sich ruhig in den Schatten legen. Damit es erst gar nicht so weit kommt, soll man trinken, mindestens einen Liter am Tag.

Am liebsten ist dem Körper Wasser. Säfte sollten unbedingt verdünnt werden. Limonaden beinhalten viel Zucker, was dem Körper sogar Wasser entzieht. Gut sind auch Kräuter- oder Früchtetees ohne oder mit wenig Zucker. Am besten übrigens nicht kalt, sondern lauwarm. Bei zu kalten Getränken arbeitet der Körper dagegen. Und schaltet auf „Heizen“.