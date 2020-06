Warum für Klein-Stefan Großeltern und Verwandte ein Fremdwort war

War die Verfolgung von Roma für die Jugendlichen dieser Wiener Schule für die meisten etwas von dem sie zuvor noch nie gehört hatte, so war ihnen diese Tatsache für eine andere Gruppe, die vom Nazi-Regime verfolgt und ermordet wurden bekannt, bewusst. Doch auch da war so manches der Details, die ein weiterer Zeitzeuge an diesem Vormittag schilderte, neu, ungeheuerlich. Walter Fantl-Brumlik, heute 88 Jahre, musste seine Schule verlassen, die Familie verlor das Geschäft und das Haus, nur weil sie Juden waren. Konnte er anfangs noch in Wien überleben, weil er handwerklich geschickt – zynisch genug – in Wohnungen, die anderen Jüdinnen und Jugend weggenommen wurden, dinge reparieren konnte, so landete er wie Millionen anderer Angehöriger seines Glaubens in diversen Konzentrationslagern. Mit glück, so schildert er, konnte er überleben. „Weil mir immer wieder Leute geholfen haben, drum hab ich auch keinen Hass", beantwortet er die nahe liegende Frage von eines Schülers in der 4b.