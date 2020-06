Wachsende Neugier

Zum neunten Mal steigen die Kreativ-Workshops der KinderuniKunst - von 2. bis 6. Juli, die am letzten Tag mit einer Präsentation der jungen Studierenden und ihrer Kusntwerke endet: Ab 14 Uhr, diesmal an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien ( Anton von Webern Platz 1, 1030 Wien).

Das Programm ist riesig und vielfältig wie nie zuvor. Es gibt 139 Workshops, aus denen du wählen kannst. Ein kleiner Vorgeschmack gefällig?

Wir schneiden die Akademie oder Drachenschuppen-Monsterkrallen, Jump and Roll, Knochenklang oder Afrika ruft ...

Ist deine Neugierige damit geweckt? Denn schon geht es weiter, wenn wir als Detektive in einem Museum unterwegs sind, beim Diebstahl im Egon Schiele Museum. Oder wenn du die große Manege beim Modezirkus kennen lernen willst. Ist dein Lieblingsplüschtier kaputt, dann bist du genau richtig bei Rettet die Plüschtiere und bei Bring die Halme auf die Palme werden deine Hände schneller, als der Kopf denkt. Vielleicht unternimmst du eine Entdeckungsreise in die Theaterwelt Die ganze Welt ist Bühne oder tummelst du dich lieber am Spielplatz Klavier? Pass auf, in welches Verkehrsmittel du einsteigst. Tramway Dream ist ein Designworkshop mit den Wr. Linien, bei dem du deine Straßenbahn selbst gestalten kannst. Kein Platz für Langeweile - wir sorgen dafür, dass du zu Ferienbeginn reichlich SaxOfun hast.

Eine tolle Nachricht für unsere Gäste aus Niederösterreich: Es gibt heuer eine KinderuniKunst Kreativwoche Niederösterreich. Die KinderuniKunst hat neun verschiedene Standorte mit coolen Workshops - Zurück in die Steinzeit, Traumwelten oder Schlüpf ins Bild, wo Kunstwerke lebendig werden.

Anmelden kannst du dich, solange es Plätze gibt bis 27. Juni.