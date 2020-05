Vater, wo bleibst du denn?

Krieg vor und in Troja, zehn Jahre Abenteuer auf dem Meer, gefährliche See-Ungeheuer, sogar ein Besuch in der Unterwelt… Irrfahrten, die heute noch nach diesem Helden genannt werden. Genau, Odysseus. In knapp eineinviertel Stunden wird diese jahrtausendalte klassische Geschichte im kleineren der beiden Häuser des Wiener Theaters der Jugend erzählt, gespielt, kurzweilig, jeweils auf den Punkt gebracht. In einem spannenden, sehr flexiblen - von den Schauspielern selbst immer wieder umgebauten Bühnenbild. Vom stilisierten Schiff über die Insel der Circe, die Tore zur Unterwelt bis zum Haus von Odysseus und Penelope verwandeln sich die Teile in die entsprechende Umgebung. In letzterem wird auch Sohn Telemachos geboren.