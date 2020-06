Unternehmt was, Kinder!

Hättest du gewusst, dass in Finnland und Norwegen weit mehr Eis verzehrt wird als bei uns? Dass es in China auch Geld aus gepresstem Tee gab?

Ersteres wissen nun jene Kids, die bei der am Freitag zu Ende gegangenen KinderBusinessWeek in der Wirtschaftskammer Österreich beim Vortrag der Unilever-Österreich-Geschäftsführerin Sonja Gahleitner waren. Und jene, die den Beitrag in der vor Ort von Kids (mit dem Kinder-KURIER) produzierten Tageszeitung gelesen haben.

Zweiteres konnten jene Kinder sogar riechen, die sich an der Ideenwerkstatt „Vom Tauschhandel zum Euro" mit Armine Wehdorn und Margarethe Juran vom Geldmuseum der Österreichischen Nationalbank beteiligten. Nach verschiedenen kostbaren alten Zahlungsmitteln stürzten sich die Kids in actionreichen Tauschhandel.