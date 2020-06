Und die Europameister sind: Die Niederlande

Für Mädchen der 5. und 6. Schulstufe gibt es in der Steiermark und Wien landesweite Turniere. Das Wiener, vom Raiffeisen-Club gesponserte fand dieser Tage statt. Bei der Finalveranstaltung dieser Jung-Schülerinnen-Fußballliga ( SFL) auf der Anlage des Wiener fußballverbandes in Hirschstetten schaffte das Polgargymnasium mit dem Finalsieg den Hattrick.

Im Finale des A-Pools trafen schon die erfahrenen Teams von der Gerasdorfer Straße und dem Favorit Polgarstraße aufeinander. Die mit Spielerinnen vom Mädchen-Leistungszentrum (MLZ) gespickte Polgarstraße gelang mit einem Doppelschlag die frühe Vorentscheidung. Larissa Löffler und Julia Braunberger stellten nach 5 Minuten auf 2:0. Somit war die Gerasdorfer Straße gezwungen, mehr für die Offensive zu machen. Doch die Polgargirls waren eine Macht und dominierten weiter. Sie drückten die Gegnerinnen in die eigene Hälfte.

Vor dem Seitenwechsel entschied die Piringer-Truppe das Finale – sie gingen mit 4:0 in Front. Die technische und taktische Überlegenheit war nicht zu übersehen. In der zweiten Hälfte wurde das Ergebnis gehalten und es kamen alle Kaderspielerinnen zum Einsatz. Am Ende siegte der Titelverteidiger Polgarstraße mit 4:0 und verteidigten somit ihren Vorjahrestitel der Raiffeisen Club Schülerinnen-Fußballliga ( SFL).