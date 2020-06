Überraschungssieg in der Volleyball-Schülerinnen-Liga

Die Volleyballspielerinnen aus dem Wiener Polgargymnasium machten`s dieser Tage ihren Kolleginnen vom Fußball nach. Sie holten den Titel in der österreichischen Schülerliga. Im Finale der Bundesmeisterschaft im Schwechater Multiversum besiegten sie die Kolleginnen vom Linzer Peuerbach-Gymnasium 3:1.

Das Finalmatch wurde übrigens von fast 1700 Zuschauer_innen (!) verfolgt, was da Schwechat in der Nähe von Wien leigt, doch einen Heimvorteil für die Polgar-Spielerinnen bedeutete. Die Mädchen aus Linz ließen sich davon zunächst nicht beeindrucken und gingen schnell in Führung. Doch bei der ersten technischen Auszeit stand es schon 8:7 für die Wienerinnen, die die allgemeine Nervosität schneller ablegen konnten.

In der Folge konnten sich die Wienerinnen etwas absetzen, wurden von den Linzerinnen aber beim Stand von 21:21 wieder eingefangen. Ab da spielten beide auf Augenhöhe, viele lange Ballwechsel machten das Spiel zu einem Krimi. Erst mit 28:26 holten sich schließlich die Wienerinnen den ersten Satz. Da hatten die Oberösterreicherinnen aber noch nicht das gezeigt, was man vorher schon in den Gruppenspielen gesehen hatte, in denen sie das Wiener BgORg 22 Polgarstraße mit 2:0 geschlagen hatten.