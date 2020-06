Überlandfahrt

Auf den Spuren der Kunst, wie sie die Großstadt oder die Natur hervorbringt,

werdet Ihr zu ExpertInnen für Graffiti, Landart oder Guerilla Gardening. Farbe, Werkzeuge und Material aller Art sind im Stifts- und Essl-Atelier in Hülle und Fülle vorhanden und warten auf Eure Kreationen.

Es entstehen schrille Taschen aus alten Planen, Percussionsinstrumente aus Recycling-Material, eine Stadt in der Schachtel, selbstgeschöpftes Papier und vieles mehr. Streifzüge durch die Ausstellungen, ein Fast Food Picknick in den Donauauen und ein Ausflug in dunkle, kühle Stiftsgewölbe runden das Programm ab.

Jeweils 8.30 bis 15 Uhr.

20. bis 24. August 2012



(Preis: Euro 220,– inkl. Materialkosten und Verpflegung

(Euro 190,– FrühbucherInnen und Geschwister).

Gruppengröße: 10–15 Kinder.

Alter: 11–14 Jahre.

Nähere Infos: Dienstag bis Donnerstag: 02243/ 411 251.