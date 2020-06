Triopse – was ist das?

Triopse sind kleine noch lebende Fossilien. Sie fressen Gemüse und Algen. Meistens wühlen sie im Sand herum und legen dann ihre Eier. Übrigens sind sie Kannibale, das heißt, sie fressen ihre Babys.

Triopse © Bild: Hendirk Schmidt/EPA © Bild: Hendirk Schmidt/EPA

Nachdem sie ihre Eier abgelegt haben, sind die Eier sehr klebrig und haften dann an Sandkörnern und anderen Resten. Die Eier sind sehr widerstandsfähig, selbst im luftleeren Weltall würden sie es aushalten.

Wenn ihr Triopse züchten wollt, dann müsst ihr sehr viel Arbeit reinstecken. Ich habe früher auch Triopse gezüchtet, aber die sind nach 10 Tagen gestorben, obwohl sie 70 bis 90 Tage leben können.

Philip Tsenov, 9 und Neil Nassar , 10

Tiergarten Schönbrunn

Pinguin in Schönbrunn © Bild: Lilli Strauss © Bild: Lilli Strauss

Hallo liebe Leser(innen)!

Wir werden euch heute etwas über den Tiergarten SCHÖNBRUNN erzählen. Dort gibt es einen Streichelzoo und einen Spielplatz für die Kinder.

In Schönbrunn gibt es außerdem viele Tiere zum beobachten, zum Beispiel Elefanten, Pinguine, Löwen, Tiger, Robben, Zebras, Affen, Nilpferde, Hühner, Giraffen und viel mehr. Man kann auch bei der Fütterung der Robben, aber auch der Pinguine zuschauen. Manche Leute fotografieren auch.

Im Sommer gibt es viele Eisgeschäfte und viele Restaurants. Der Ausflug hat mir sehr gut gefallen.

Peri, 9 und Nicole, 10

Schlangen

Es gibt viele Schlangenarten. Kobras sind die giftigsten Schlangen der Welt.Die Kobras haben zwei lange Giftzähne im Maul. Wenn eine Kobra einen Menschen angreift, dauert es nur 15 Minuten bis er stirbt. Meist kommt Hilfe zu spät. Sie kämpfen sogar mit Pythons und gewinnen immer. Die längste die je gesichtet wurde war 5,8 Meter lang. Kobras werden sonst 3,4 Meter lang. Sie haben eine Drüse in der sie das Gift sparen, diese Drüse heißt Giftdrüse.

Raphael Kokitz, 10 und David Popp, 9

Hasen

HALLO, LIEBE LESER(INNEN)!

Ich erzähle über Hasen, weil ich selber zwei habe und weil es meine Lieblingstiere sind.

Der Hasenkäfig sollte einen Durchmesser von 3m2 haben. Die Tiere brauchen unbedingt WASSER und HEU, denn Heu ist das was Hasen wirklich brauchen. Man sollte Hasen einmal am Tag mit Karotten in der Früh füttern. Das Wasser sollte man täglich wechseln. Hasen soll man zu zweit halten. Man muss jeden zweiten Tag den Käfig ausmisten. Du kannst auch viel mit ihnen spielen. Ich finde sie sehr aufregend und süß.

Nikola Haider, 10

Natur

In der Natur gibt es viele Schmetterlinge. Die Schmetterlinge sind am Anfang Raupen. Die Raupen sind zuerst ganz schiache, dann ganz schöne Tiere!

In der Natur gibt es viele Tiere, zum Beispiel Rehe, Eichhörnchen, Igel, Vögel, Käfer. Außerdem gibt es viele, viele, viele... Hügel. Manche Hügeln sind sogar 5m hoch. Im Wald gibt es über 50 Bäume.Die Bäume sind ungefähr 15 m. In der Natur gibt es Bäche.

Manche Menschen besuchen die Natur. Schade, dass aber auch manche die Natur verschmutzen.

Kadir, 10, Peri, 9, Selin, 10

Reiten

Reiten © Bild: Axel Heimken/APN © Bild: Axel Heimken/APN

Hallo, liebe Leserinnen und Leser, wir berichten heute über unseren Lieblingssport, das Reiten. Es macht uns sehr viel Spaß, auf Pferden zu reiten.

Wir haben ein Lieblingspferd, das heißt Hroby. Er ist sehr schnell, aber auch brav.Aber beim Putzen ist Hroby ur- zickig. Es ist ein junger Fuchs mit einer coolen stehenden Mähne. Der Reitstall befindet sich in Spillern .

Pia Jurgens und Nicole Novy , 10

Die Bärenschule

Schullogo © Bild: VS Prießnitzgasse © Bild: VS Prießnitzgasse

Jonas, der Bär wollte in die Schule gehen. Da sah er seinen Freundin Walentina und begrüßte sie, sie sprach: „Hi, wie geht es dir.“ Sie war nämlich in ihn verliebt.

Jonas lief so schnell er konnte weg von ihr und lief in die Schule zurück, zog sich um und rannte in die Klasse wo die Lehrerin gerade die Hefte austeilte. Da hörte er auf einmal: „Jonas, wach auf.“

Erstaunt sah er sich um und dachte: „Aaaah, das war nur ein Traum.“ Er war erleichtert, weil er dachte, dass es in echt passierte. Darum heißt unsere Schule Bärenschule und Bärenstarkeschule!Ende!

Anna Mosiashvili, 10 und Anna Bestaewa, 9

Cheerleading - auch in China © Bild: Zhao Jianwei/AP-Yinhua © Bild: Zhao Jianwei/AP-Yinhua

Cheerleaden

Hallo liebe Leser(innen)! Ich möchte euch gerne etwas über meinen Lieblingssport erzählen.

Hallo liebe Leser(innen)! Ich möchte euch gerne etwas über meinen Lieblingssport erzählen.

Es ist eine Sportart, bei der man man eine sehr gute Körperspannung haben sollte. Außerdem muss man stark sein. Diesen Sport nennt man Cheerleaden. Ich habe in einer Woche zwei Mal Training. Es gibt verschiedene Teams. Vikings, Blue Stars, Chiants, ... und die Danube Dragons. Bei den zuletzt genannten bin ich Cheerleaderin. Übersetzt heißt Danube Dragons Donau Drachen. Es gibt auch Dance Cheerleader. Die tanzen und machen Spagatsprünge. Unser Maskottchen heißt Sparky. Er ist ein süßer und furchterregender Drache. Pro Jahr hat mein Team zwei Meisterschaften, eine heißt ÖCM (Österreichische Cheerleader-Meisterschaft) und die andere AYO (Austrian YOUTH open) oder AIO (Austrian INTERNATIONAL open). Für jede Altersgruppe gibt es ein Team. Die jüngsten sind die SUPER-PEEWEES, dann die WHITE PEEWEES, danach die GREEN PEEWEES, dann die JUNIORS und die SENIORS.

Man muss auch bei Footballmatches anfeuern. Tunde Ogun, Jonathan und mein Cousin Thomas Haider sind die berühmtesten Spieler. Jedes Match ist an einem Samstag. Wenn man Punkte bekommt, nennt man das Touch-down.

© Bild: heinz wagner

Ein paar andere Sachen machen wir auch, zum Beispiel stunten, tumblen und tanzen. Beim Tumblen machen wir Rollen, Rückwärts-Rollen, Räder, Einräder, Rondarts (Rad mit Anlauf), Überschläge, Bogengänge, Flick-Flacks und Saltos.

Alle sagen, dass Cheerleaden ein gefährlicher Sport ist, aber deshalb lasse ich mich nicht überreden, aufzuhören, denn das Wichtigste ist, einfach Spaß zu haben.

Nikola Haider 10

Eishockey-Weltmeisterschaft

Eishockey Österreich gegen Deutschland bei der A-Gruppen-WM im Mai 2013 © Bild: Helmut Fohringer © Bild: Helmut Fohringer

Bei Eishockey gewann Österreich am 7.Mai gegen Lettland . Man sagt auch, dass Österreich keine Chance gegen die Slowakei , Finnland und Russland hat. Am 8. Mai spielt(e) Österreich gegen Deutschland (bei Redaktionsschluss war das Spiel noch nicht zu Ende).

Es machen 16 Länder bei der A-Gruppen-Weltmeisterschaft mit. Die Länder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, in der Gruppe Helsinki ist derzeit (8. Mai, ca. 14 Uhr) Finnland auf dem 1. Platz; 2.: Russland , 3.: USA , 4.: Slowakei , 5.: Frankreich , 6.: Deutschland , 7.: Österreich , 8.: Lettland . In der zweiten Gruppe Stockholm Schweiz auf dem 1. Platz; 2.: Norwegen , 3.: Schweden, 4.: Kanada , 5.: Weißrussland , 6.: Tschechien , 7.: Slowenien , 8.: Dänemark .

Celina und Nicole, 10

Fußball: Champions League

Wir finden es schade, dass FC Barcelona ausgeschieden ist. Es ist ein wirkliches Wunder, dass die zwei deutschen Vereine FC Bayern München und Borussia Dortmund im Finale sind. Warum hat Barca eigentlich verloren, sie haben doch den bestSpieler in der Fußballgeschichte? eiUnd auch der Rest der Gruppe ist sehr gut.

Das Finale wird spannend und viele werden es sich anschauen. Wir glauben, dass Bayern gewinnnen wird, weil sie einfach besser spielen.

Philip Tsenov, 9 und Neil Nassar, 10

Fußball: Europa-League

© Bild: heinz wagner

Fenerbahce gegen Benerbahce gegen Benfica Lissabon verloren hat. Beim 1.Match hatte die türkische Mannschaft, nämlich Fenerbahce, gegen Benfica Lissabon 1 zu 0 gewonnen. Beim Rückspiel hatte aber die portugiesische Mannschaft gegen Fenerbahce 3 zu 1 gewonnen. Zuerst hatte Benfica beim Rückspiel in Lissabon das 1 zu 0 gemacht. Nach ein paar Minuten hatte Fenerbahce das 1 zu 1 gemacht. In der 2. Hälfte hatte Benfica das 2 zu 1 gemacht. Nach 25 Minuten hatte Benfica das 3 zu 1 gemacht. Damit war Fenerbahce ausgeschieden.

Beim 1. Match hatte Cristian Baroni den Elfmeter verschossen.

Die Torschützen heißen beim 1. Match: Egemen Korkmaz, beim 2. Match: Nicolas Gaitan (9.) und Oscar Cardozo (35./66.) für die Gastgeber und Dirk Kuyt (12. Handelfmeter) für Fenerbahce.

Kadir, 10

© Bild: heinz wagner

Eines Tages ging Rotkäppchen in den Wald, um Blumen für seine Oma zu sammeln. Da traf es den bösen Wolf. Der Wolf fragte das Rotkäppchen: Was willst du hier?“

„Fünf Euro bitte!“, sagte das Mädchen.

Der Wolf meinte genervt: „Na gut, du miese Erpresserin, hier!“

Rotkäppchen: „Ich sammle Blumen für meine Oma. Wie heißt du?“. Fünf Euro, bitte!“

„Hier! Und wie heißt du?“

„Ich heiße Rotkäppchen!“

„Wo wohnt deine Oma?“

„Fünf Euro, bitte!“

„Am Waldrand.“

Also ging das Rotkäppchen davon. Bei der Oma angekommen, fragte das Mädchen: „Warum hast du so große Ohren?“

„Damit ich dich besser hören kann.“

„Warum hast du so große Augen?“

„Damit ich dich besser sehen kann.“

„Warum hast du so ein großes Maul?“

„Ach, na gut, ich gebe es zu, ich bin der Wolf. Kannst du jetzt herkommen, damit ich dich jetzt auffressen kann!“

„Niemals!“ Das Rotkäppchen nahm eine Bazooka und schoss damit herum. Daneben. Diesmal versuchte es das Rotkäppchen mit der Motorsäge. Da kam die Oma raus. ENDE.

Peace!

Philip Tsenov, 9 und Neil Nassar , 10

© Bild: heinz wagner

Endlich eine Gewinnerin

Dieses Jahr ist die zehnte Mottoshow von DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR. Es haben sich sehr viele Menschen bei den Casting-Shows angmeldet. Leider sind nur wenige weitergekommen.

Für mehrere Shows flogen die Kandidaten auf die wunderschöne Insel Maladiven. Dort sind viele tolle Sängerinnen und Sänger ausgeschieden.

Kurz vor dem Finale ist Ricardo Bielecki rausgefallen. Jetzt sind zwei wundervolle Sängerinnen Lisa Wohlgemuth und Beatrice Egli im Finale. Es wird ein spannendes Duell.

Pia Jurgens und Nicole Novy , 10

Dancing Stars

Ausgeschieden bei Dancing Stars 2013 sind Anfang Mai BIKO UND MARIA. Jetzt sind nur noch vier Paare übrig. Dancing Stars gibt es schon seit Jahr 2005.

Biko war in dieser Staffel von Dancing Stars der große Liebling. Überraschenderweise haben Marjan Shaki und Willi Gaballier von Jurymitglied Nicole Burns-Hansen die höchste Punkteanzahl bekommen.

Celina und Nicole, 10

© Bild: heinz wagner

Kroatien , Bosnien , Georgien

In den nächsten Sommerferien habe ich vieles vor, aber als erstes gehe ich eine Woche zu meiner Kusine übernachten und gehe jeden Tag in den Hip-Hop-Tanzclub. Dann fahre ich für zwei Wochen zu meiner Tante nach Kroatien . Wenn ich zurückkomme, werde ich eine Woche ausrasten, dann zwei Wochen zu meiner anderen Tante, dann eine Woche nach Bosnien und zuletzt zwei Wochen relaxen.

Steffi Bosnjak, 10

Georgien ist ein sehr schönes Land mit viel Natur und vielen Kirchen. Der Präsident ist derzeit Michail Saakashvili. Es gibt ungefähr 4,500.000 Einwohner.

Weil die Mehrheit christlich-orthodox ist, findet WEIHNACHTEN am7. Jänner statt, Ostern war heuer am 5. Mai, es gibt auch Muslime, Katholiken, Protestanten und Juden in Georgien.

Das Alphabet hat 33 Buchstaben. Es werden noch 23 andere Sprachen gesprochen (z.B. Aserbaidschanisch, Armenisch und Russisch. 2008 war Krieg zwischen Georgien und Russland (VIELE MENSCHEN wurden verletzt.) Ich wohne nicht in Georgien sondern in Wien,

Anna Mosiashvili, 10