Traum-Tänzer

Eine Kugellampe an einer Angel an einer Leiter montiert. Oder ist`s nicht doch der Vollmond, der da ins Kinderzimmer scheint? Der Boden voll mit aufgestellten, aufgeklappten Bilderbüchern. Zwei Tänzer bewegen sich zwischen diesen, spielen mit ihnen. Noch ein Buch anschauen – in den unterschiedlichsten Stellungen und Verrenkungen. Jedenfalls soll das Schlafengehen hinausgezögert werden. Auch später fällt mal dem einen, mal dem anderen was ein. Turnübungen – und erst so schlüpft einer in den Pyjama. Auch die „Katzenwäsche" viele verspielte Möglichkeiten.