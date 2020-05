Tollen Beginn leider verspielt

In einem flotten Spiel vermixt das Mobile Kindertheater in seinem jüngsten Stück "Das Märchenkarussell" auf witzige Art Rotkäppchen, Dornröschen und den Froschkönig. Letzterer taucht als running gag immer wieder zwischendurch auf.

Schade ist jedoch, dass das eigene Versprechen am Beginn des Stücks nicht eingelöst wurde. Am Anfang sind die Garderobenräume mit Schminktischen im Vordergrund, der Vorhang im Hintergrund. Beim Herrichten für die Vorstellung und (belanglosen) Gesprächen der Darsteller_innen was es am Abend zu essen gäbe und so weiter, bricht plötzlich Hektik aus. Eine grüne Kiste wird gesucht. Dort sind die Requisiten für die Aufführung drin. Was tun? Laptop mit Internetzugang zu Rate ziehen. Tipps "googlen"...