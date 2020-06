Teufel, Mädel und Urstrumpftante

Nach der Premiere dieser Kinder-Pop-Oper im Dezember 2009 schrieb der KURIER-Kulturkritiker:

Die Stimmung: wie bei einem Kindergeburtstag Sonntag Abend in der Volksoper. Alle Promis Wiens waren mit Nachwuchs bei der Uraufführung von „Antonia und der Reißteufel". Schon vor der Premiere der Pop-Oper für Kinder und Junggebliebene von Angelika Messner (Libretto) und Christian Kolonovits (Musik) mussten wegen großer Nachfrage Zusatztermine programmiert werden.

Anspruchsvoll Die Voreiligen werden ihren schnellen Entschluss zum Kartenkauf nicht bereuen. Denn geboten wird auf der Bühne viel. Das kommt knallbunt wie ein Zuckerl auf der Netzhaut an, hat Schwung, Charme, kurzum: die Portion Action, die Youngsters cool finden.

Das „kinderfreundlichste Theater Wiens", so Direktor Robert Meyer, hier auch Regisseur, will mit dem Auftragswerk junges Publikum ködern – mit einer Alternative zu „Hänsel und Gretel".