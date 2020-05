SU-SI, Petersil und Suppenkraut

Kindergartenkinder dokumentieren und planen ihre Beete im Garten, Volksschüler_innen erstellen Podcasts, um Kids der ersten Klasse zu helfen, sicher zu surfen und Jugendliche erstelleten Videos, um Alterskolleg_innen dazu zu bewegen, mal zu checken, mit wem sie wirklich chatten. Das sind die drei mit dem diesjährigen Medienpreis ausgezeichneten Projekte. Vergeben wurden die Preise vom ICE (Internet Center for Education) Vienna in Zusammenarbeit mit dem Ostcluster-Bildungsserver Burgenland, Niederösterreich und Wien sowie der Firma Fujitsu, unterstützt von den Landesschulräten der drei östlichen Bundesländer. Wie einer der Gewinner zeigt, sind die Projekte jedoch nicht auf die drei Länder beschränkt.



"Wir wollen gemeinsam SUrfen, aber SIcher!", kündigen Kinderstimmen die folgenden Podcasts an. In diesen wollen sie anderen vermitteln, worauf zu achten wäre, wenn der Ausflug in die unendlichen Weiten des Internets safe sein soll.

Kindern der Volksschule Brünner Straße (Global Educations Primary School) haben die Hör-Lektionen speziell für Kolleginnen und Kollegen der ersten Klassen erstellt, die im Lesen ja noch nicht so firm sind. Ziel des Projektes war es ein möglichst textarmes Unterrichtsweb für diese Altersgruppe zu erstellen.

Am Anfang stand das Finden eines Maskottchens und eines Logos. In der gemeinsamen Ideekonzeption entstand der Slogan " SUSI - SUrfen aber Sicher". Die Kinder erarbeiteten die Inhalte in Gruppen und suchten nach einzelnen "Surftipps", die sie in Form von selbst produzierten Hörtexten in ihrem Web vorstellen.



Kategorie: Game Based Learning / eLearning

Projekt " SUSI - Surfen aber sicher"

GEPS-VS Brünner Straße, 1210 Wien