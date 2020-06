Studis wollen studieren...

Der Geldmangel trifft aber auch die Technische Universität, an der zum Beispiel die Lehramtsstudien gestrichen sowie der Zugang zum Studiengang Informatik stark beschränkt werden soll.

Von anderer Stelle ausgehend, aber in ähnlicher Manier, findet derzeit die bundesweite Umstellung zur Zentralmatura statt. Trotz zahlreicher Bemühungen, die Einführung zu verschieben, hält Bildungsministerin Schmied an ihrem Zeitplan fest, der die Einführung an den AHS für das Schuljahr 2013/14 vorsieht. Schüler_innen verlangen vor der Einführung zumindest die Klärung wichtiger Fragen. Nach wie vor ist unklar, was der Lernstoff umfasst, die benötigten Bücher zur Vorbereitung stehen den Jugendlichen nicht zur Verfügung, und die Frage, ob sie Wörterbücher verwenden dürfen oder nicht, wurde nicht beantwortet. Die Angst zu "Bildungsverlierer_innen" zu werden, wird auch von Studierenden geteilt. Damit betrifft diese Umstrukturierung des Bildungssystems nicht nur diese, sondern auch zukünftige Studierende, also Schüler_innen von heute.

Diese Gängelung bezieht sich sowohl auf die Abschlüsse an den Schulen als auch den Aufbau der einzelnen Studiengänge. Das Bologna-System hat die weitgehend freie Gestaltung der Lehrpläne abgeschafft und stattdessen ein System eingeführt, in welchem ein Sammelpool von "Bildungshappen" in Form von Erweiterungscurricula, Modulen und damit verbundenen Voraussetzungsketten den Bildungsweg vorzeichnen. Diese Veränderungen werden von Studierenden wie auch von Schüler_innen mit Besorgnis beobachtet: Bildung scheint zunehmend zum Spielball für Politik und Wirtschaft zu werden.