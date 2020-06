Steht der König nur auf Schleimer_innen?

Auch wenn – nicht gerade so krasse, aber doch - verwandte Fragen zuschauende Kinder immer wieder quälen "hast du die Mama/den Papa eh lieb?". Oder die Szenen von Gloster und seinen beiden Söhnen Edgar und Edmund nicht unbekannt sein dürften. Der Vater glaubt nicht wirklich an die beiden, will sie jedoch benutzen, um in die Königsfamilie einheiraten und damit zu vermeintlichem Reichtum zu kommen.

Erst im zweiten Teil wird die Wand zum Publikum durchbrochen. Vater/König wurde von den beiden Töchtern aus der Burg vertrieben. Mittellos trifft er auf einen Clown, der natürlich die vertriebene Tochter ist, die er nicht erkennt. Analog zum aktuellen Trackshittaz-Aufreger "Woki mit deim Popo" nimmt das Stück Fahrt auf, nachdem der König im Wald einen fahren lässt. Nein drei Mal furzt er gleich der Herr König – und holt sich so die herzhaften Lacher der jungen Zuschauer_innen.

Ein zweites Mal packt das Stück noch das Publikum: Beim Rappen während der bis dahin langweiligen Party in der Burg…