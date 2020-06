Starke Spuren in "Spurlos"

Eine heftige – an manchen Stellen humorvoll gebrochene – dreiviertel Stunde haben die Jugendlichen verfasst und berührend, nahe gehend vorgelesen. Auch wenn die Texte „nur" ausgedacht sind, meinen Margarethe König, Stefan Ivessa, Iclal Koc und Melanie al Sarhan zum KiKu, dass „wir zeitweise schon richtig reingekippt sind in die Geschichte, sie uns verfolgt hat und wir uns wirklich richtig reingefühlt haben in die Betroffenen". Viele der Textstellen und Aussagen erinnern an Facetten bekannter echter Fälle – auch samt Gerüchten vom Mord bis zur Flucht in eine andere Welt, in „ Spurlos" in Katrins Traumwelt Afrika...

Eine der letzten Passagen: „Wir sollen dir Briefe schreiben, hat die Schulpsychologin gesagt, aber wohin sollen wir die schicken? Katrin, weißt du wo du bist?", rufen die neun Jugendlichen reihum und gehen nach und nach von der Bühne ab – als Gegenstück zu ihren schrittweisen Auftritten, wo eine nach dem anderen suchend ruft: „Katriiiin!"