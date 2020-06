Spiel, Sport, Tanz, Literatur und Physikmobil

Anna Mignon

Der Reigen an vielfältigen Attraktionen startet bereits am Vormittag mit einem Johannis-zur Sommersonnenwende. Von 12.30 bis 14 Uhr ist auf einem Bauernmarkt im Rosenhof und in einer Bio-Küche nach Herzenslust gesund schmackhaftesangesagt. Ab 14 Uhr gastiertmit ihrerim Kleinen Festsaal.

Um 15 Uhr entführt Bernhard Weingartner zu spannenden Ausflügen in die Welt der Physik und erklärt im lustigen Anschauungs-Unterricht zum Ausprobieren, wie etwa die Mondrakete funktioniert.

Um 16 Uhr starten im Park hinter der Schule Spiel und Sport für alle, unter anderem mit einem Fußballturnier.

Für deine Geschwister oder Eltern könnt’s um 18 Uhr spannend werden, wenn Robert Menasse aus seinem jüngsten Buch „Der europäische Landbote“ liest.

Danach werden die Glückslose gezogen, um Preise wie Burgtheater-Premierenkarten oder einen Tandem-Fallschirmsprung an die Gewinner_innen der Tombola zu bringen.

Der Abend klingt im Rosenhof mit einem Sommerheurigen aus. Parallel dazu verführt der Argentinier Alberto Perone mit Partnerin Brigitte Reepmaker auch das Publikum zu leidenschaftlichen Tango-Schritten in Buenos-Aires-Atmosphäre.